Erba incolta e degrado a Sant'Eustachio: l'appello dei residenti

Erba incolta e degrado nel rione S.Eustachio: come denunciano alcuni residenti, in particolare, in via A.Grassi, risulta addirittura complesso camminare sul marciapiede senza inciampare.

L'appello

Peraltro, come è noto, l'incuria causa anche il proliferare di insetti e topi, a tutto danno per le condizionni igienico-sanitarie del quartiere. Accorato, l'appello dei residenti al Comune, affinchè provveda a ripulire la zona e a garantire la manutenzione del verde pubblico.

