Degrado sulle scale di via Vernieri: la segnalazione

Continuano a non avere pace le scale che collegano il Trincerone a Via Vernieri, nei pressi della stazione ferroviaria a pochi passi dal Duomo di Salerno. Dopo le numerevoli segnalazioni giunteci nei giorni scorsi, infatti, la situazione non è affatto cambiata in positivo. Oltre agli escrementi ed alla puzza di urina, si sono aggiunti alcuni sacchetti di rifiuti abbandonati da persone incivili che hanno reso la situazione ancora più invivibile. Si chiedono maggiori attenzioni ed un sistema di videosorveglianza per le scale che sono percorse quotidianamente da tantissimi cittadini.

Gallery