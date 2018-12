Bottiglie rotte e rischio incidenti al Parco Pinocchio

Vetri rotti e pericolo incombente al Parco Pinocchio. I cittadini segnalano degrado e disagio e documentano la propria denuncia inviando fotografie. Segnalano problemi di sicurezza soprattutto nelle ore notturne, quando il buio rende meno visibili i cocci.

Luci e disagi

Il vicino Villaggio di Babbo Natale funge da attrazione e da richiamo. Tante famiglie hanno preso d'assalto in queste ore le strade adiacenti il Parco Pinocchio e in questi giorni al problema dei vetri rotti e non rimossi si è aggiunta la difficoltà del parcheggio auto. I residenti segnalano tariffe salate per la sosta e chiedono all'amministrazione comunale di fare chiarezza, vigilando anche sul fenomeno dei parcheggiatori abusivi.