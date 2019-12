Via Allende, il mare "mangia" la strada: la denuncia

"Siamo in Via Allende, dopo l'ultima mareggiata, la situazione è peggiorata, ormai il mare sta per invadere la strada". Sono preoccupati i residenti e gli automobilisti che inviano fotografie di segnalazione alla nostra redazione.

La denuncia

"Non dovevano fare i lavoro del Fronte Mare con il progetto del Parco Dunale? I lavori - scrivono i lettori - sono stati eseguiti nella zona fra il porto Marina di Arechi al Soccorso Amico. Peccato che nel tratto di costa è solo per uso lidi balneari, con discesa a mare impossibile. E' possibile che in un tratto di costa che va da via Allende al Villaggio del Sole, libera per tutti i cittadini salernitani, non siamo possibile valorizzare un nostro patrimonio?".