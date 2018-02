Via Giovanni Andrea Aurofino, discarica a cielo aperto: la segnalazione

I contenitori per la raccolta dei rifiuti sono stracolmi in via Giovanni Andrea Aurofino, a Torrione. La spazzatura, come si evince da foto inviateci da alcuni residenti, è ammassata sul marciapiede: abiti dismessi, avanzi di cibo ma anche resti di giocattoli, borse e contenitori. I rifiuti non sono soltanto indice di degrado e incuria ma attirano anche animali randagi, soprattutto in presenza di cibo. I residenti chiedono la rimozione urgente della spazzatura e il ripristino del decoro urbano.

