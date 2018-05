Via delle Botteghelle, buche e tombini saltati: la segnalazione

Segnalazioni e proteste dei residenti di via delle Botteghelle, nel centro storico di Salerno. Anziani e mamme con passeggini sono in grossa difficoltà a causa di vistose buche e di tombini saltati. In alcuni casi, i lastroni in pietra vengono riposizionati sulla buca, un'operazione che non risolve il problema, anzi aumenta il rischio. Il manto stradale è in pessime condizioni ed i residenti, che allegano alla loro denuncia le fotografie, chiedono l'intervento immediato del Comune di Salerno.