Via Calenda, misterioso parcheggio a centro strada: traffico in tilt

Traffico in tilt in via Calenda, a Salerno, a causa di un misterioso parcheggio a centro strada.

I dettagli

E' intervenuta la Polizia. Un uomo ha abbandonato la propria auto al centro della carreggiata, si è anche accertato che la propria automobile fosse chiusa ed è andato via. Si indaga, tra le proteste degli automobilisti e lo strombazzare dei clacson.