Via Croce è una discarica a cielo aperto: la denuncia dei residenti

Cumuli di immondizia giacciono sui marciapiedi, anzi sul "balcone" panoramico di Salerno. Alcuni cittadini che risiedono in via Benedetto Croce - teatro in questi giorni di sopralluoghi, di petizioni per evitare il doppio senso di marcia e di proposte che riguardano la deviazione del percorso dei ciclomotori in orario serale e notturno dal Viadotto Gatto - hanno inviato alla nostra redazione la foto che documenta l'inciviltà di chi abbandona sacchi della spazzatura in strada.