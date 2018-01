Via De Renzi, rifiuti e sosta selvaggia al posto dei platani: la segnalazione

Rifiuti e degrado in via De Renzi, nella zona alta di Salerno. I residenti denunciano assenza di vigilanza e di spazzini, unita alla inciviltà di alcuni cittadini. La strada, interessata nel recente passato da alcuni lavori di ristrutturazione che hanno riguardato il Conservatorio, è diventata micro discarica a cielo aperto e "deposito" di sacchetti di rifiuti, scarpe e imballaggi, come documentano le fotografie che pubblichiamo. Sono stati abbattuti anche alcuni platani secolari. Al posto dei platani, sono state piantate altre alberature. "Non sono curate - denunciano i residenti - e una pianta è stata già abbattuta da autovetture in sosta abusiva e vandalica".

