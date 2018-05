Terreno in stato di abbandono in via Iannuzzi: la segnalazione

Un nosro lettore ci ha segnalato una situazione di potenziale allarme igienico in via Iannuzzi a Torrione. Un terreno recintato che affaccia sulla strada pubblica, infatti, oltre ad essere in condizioni di abbandono, è stato riempito da diversi rifiuti provenienti, probabilmente, da lavori edili. Oltre ad essere un brutto spettacolo per la vista, il terreno, in queste condizioni, potrebbe attirare animali ed insetti. Si chiede, quindi, l'intervento delle autorità per bonificare la zona.

