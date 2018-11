Luci d'Artista e lampioni spenti: ecco le strade dimenticate

Nella città di Luci d'Artista ci sono - da tempo, da mesi - strade al buio nelle ore serali e notturne, perchè i lampioni restano spenti e nessuno provvede a rimediare al guasto. Il triste ritornello, i disagi e le lamentele fanno parte della vita quotidiana dei residenti in via Demetrio Moscato e via Risorgimento, a pochi passi dalle rampe autostradali.

Disagio cronico

E' un triste refrain ma ovviamente i cittadini non si rassegnano e segnalano, accendendo i riflettori su questa situazione di perdurante dimenticanza e abbandono. In passato, in altre strade della città, sono stati accesi i lumini per dare seguito ad una simbolica protesta. In via Moscato e via Risorgimento, invece, fotografano e documentano, denunciano e protestano. Chiedono all'amministrazione comunale di restituire decoro a queste strade.