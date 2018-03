Via Moscato e via Urbano II nel degrado: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la situazione di degrado che si vive in quella che è, di fatto, la porta Nord di Salerno, ossia la zona tra via Demetrio Moscato e via Urbano II. Proprio in via Urbano II, dove sono soliti passare ogni giorno centinaia di studenti, vi sono diverse microdiscariche, sia nel parcheggio alle spalle del distributore di carburante che a ridosso delle campane del vetro. Sempre in zona, poi, mettono paura gli edifici del complesso dell'ex seminario che incombono sulla strada sottostante, le cui facciate non sembrano godere di particolare stabilità. Passando in via Moscato, poi, come già ampliamente segnalatoci, l'illuminazione pubblica, troppo spesso, viene a mancare senza che vengano presi degli opportuni provvedimenti. L'ultima nota dolente della zona, poi, è rappresentato dal vallone che percorre l'intera zona fino al pieno centro di Salerno. Le piante che sovrastano il torrente, infatti, celano anni ed anni di rifiuti abbandonati rendendo invivibile quello che potrebbe essere uno dei polmoni verdi di Salerno. Si chiedono, quindi, maggiori attenzioni per una zona che potrebbe diventare un bellissimo biglietto da visita per la nostra città.

