Curve non illuminate in via Panoramica: l'appello dei residenti

Disagi sui rioni collinari di Salerno. Un lettore ci segnala che, in via Panoramica, nelle quattro curve che si percorrono per arrivare a Casa Manzo, subito dopo le prime abitazioni salendo dalla Clinica del Sole, manca la pubblica illuminazione. E, questo, rappresenta un serio pericolo per pedoni ed automobilisti. L'auspicio è che l'amministrazione comunale intervenga il prima possibile per risolvere il problema.