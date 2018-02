Rifiuti e degrado in via Paolo Vocca: la segnalazione

Residenti indignati denunciano una micro discarica nel quartiere Carmine, in via Paolo Vocca. Bottiglie di detersivo, pacchetti di sigarette, cartoni. I tombini come un tavolo da poker: abbandonate in strada anche le carte da gioco. I rifiuti vengono adagiati a bordo strada, sotto il marciapiede. Urge l'intervento degli operatori ecologici ma anche dei vigili urbani per multe salate ai trasgressori.

