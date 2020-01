Salerno, cumuli di rifiuti abbandonati in via Pietro da Acerno

Rifiuti in via Pietro da Acerno a Salerno. La strada è quella che collega la lungoirno con il quartiere Carmine. Da giorni rifiuti di vario genere - come mostrano le foto di Guglielmo Gambardella - giacciono abbandonati sul marciapiede tra l’incredulità dei passanti. L’auspicio è che gli addetti alla raccolta intervengano in tempi rapidi tempi rapidi per evitare il proliferare di topi e blatte.

