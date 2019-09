Rifiuti e incuria in via Porto a Salerno: l'ira dei residenti

Degrado e incuria in via Porto a Salerno. Da giorni – ci segnala un lettore – cumuli di rifiuti giacciono abbandonati sotto gli alberi, nei pressi della campane del vetro e lungo il marciapiede. Un’immagine davvero indecorosa che sta suscitando la rabbia dei residenti che chiedono una maggiore attenzione all’amministrazione comunale e, in particolare, agli addetti alla raccolta. La zona, inoltre, è frequentata anche dai turisti che, quando sbarcano dalle navi da crociera, si trovano davanti agli occhi solo spazzatura e sporcizia.

