Lampioni spenti, strada al buio e tanti pericoli: insorgono i residenti

Lo chiamano "buio d'Artista" ma di natalizio c'è poco o nulla. Via Risorgimento, a pochi metri dalla tangenziale, "è una strada pericolosa - scrivono i residenti che inviano lettere di protesta a Salernotoday - I lampioni sono spenti e si rischia di cadere o di imbattersi in qualche balordo".

Disagi cronici

I cittadini denunciano da un mese lo stato di trascuratezza nel quale versano la strada e il quartiere: il buio provoca isolamento e una condizione di potenziale pericolo. Un mese fa, i residenti avevano già segnalato le difficoltà e la situazione di scarsa visibilità nelle ore serali, denunciando pericolo costante per i pedoni, le mamme con i passeggini e gli anziani, oltre che di sicurezza per chi rincasa. Avevano chiesto all'amministrazione comunale di intervenire in tempi rapidi, per restituire decoro alla strada. Un mese dopo, nulla è cambiato: buio pesto in via Risorgimento e nel tratto compreso tra via Demetrio Moscato e la rampa autostradale".