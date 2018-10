Via Risorgimento al buio: la protesta dei residenti

Strada al buio, pericolo costante per i pedoni, le mamme con i passeggini e gli anziani, oltre che di sicurezza per chi rincasa nelle ore serali e notturne. La scena e il disagio si ripetono - insieme alle proteste - in via Risorgimento a Salerno, a pochi passi dall'imbocco della tangenziale. I residenti lamentano una situazione di perdurante trascuratezza e chiedono all'amministrazione comunale di intervenire in tempi rapidi, per restituire decoro alla strada.

La protesta

"Le luci poste alcuni anni fa in via Risorgimento artisticamente molto belle e anche molto utili per illuminare una zona ad alto traffico sia pedonale che di auto, sono spente da diversi giorni - scrivono i residenti raccontando il proprio disagio alla redazione di Salerno Today - Ci riferiamo alle luci a led. Sarebbe opportuno intervenire anche per l'imminente evento di Luci d'Artista".