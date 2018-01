Via Risorgimento e via Moscato ancora al buio: la rabbia dei residenti

Ancora black out in via Risorgimento e via Moscato. Malgrado le continue segnalazioni indirizzate anche all'amministrazione comunale, i cittadini lamentano strade buie con pericolo costante anche per i pedoni e per gli stessi residenti che rincasano. Le lampadine spente generano un contesto di disagio e insicurezza. Non a caso, gli abitanti precisano: "E' buio pesto anche nell'area di sosta dove siamo soliti parcheggiare le nostre autovetture, nei pressi di un distributore di carburante. Più volte ci è capitato di incrociare balordi". I residenti chiedono maggiore presidio di forze dell'ordine e l'installazione di telecamere. Si rivolgono, infine, al Comune di Salerno perché provveda a riaccendere i lampioni.

