Via Andrea Romaldo al buio: la segnalazione

Non c'è pace in via Andrea Romaldo: dopo la segnalazione delle tante buche formatesi a causa del maltempo, negli ultimi giorni la strada, che si trova tra via Luigi Guercio e via Settimio Mobilio, è completamente al buio. La situazione sta diventando insostenibile tanto che in molti cittadini hanno timore di percorrere la strada di notte. Si chiede, quindi, il ripristino immediato del sistema di illuminazione per evitare ulteriori problemi.