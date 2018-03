Via Salvatore de Renzi nel degrado: la segnalazione

Un nostro lettore ci ha segnalato la situazione di forte degrado in cui versa una delle strade più belle e panoramiche di Salerno: via Salvatore de Renzi. La strada, interessata anche dai lavori per il nuovo auditorium e dal conservatorio, è, però, quasi completamente priva di marciapiedi ed è vittima di abbadono di rifiuti e di auto in sosta selvaggia. I cittadini, quindi, chiedono la rivalorizzazione della zona per farla tornare ad essere una delle strade più caratteristiche del centro di Salerno.

Gallery