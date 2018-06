Via Settembrini, campana del vetro stracolma di rifiuti

Cumuli di rifiuti sono abbandonati, ormai da diversi giorni, in via Luigi Settembrini, traversa adiacente al supermercato “Carrefour” di Pastena. La campana del vetro – ci fa sapere un nostro lettore – è stracolma da settimane. L’auspicio è che gli addetti alla raccolta intervengano il prima possibile per rimuovere le buste contenenti, in particolare, bottiglie ed oggetti in vetro.

