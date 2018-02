Degrado in via Sorrentino: spazzatura, recinzioni divelte, erba alta

La rete metallica di recinzione rotta ed arruginita fa da sfondo ad una micro discarica in via Andrea Sorrentino, la strada che conduce al liceo De Sanctis e che costeggia un noto ristorante pizzeria di Torrione. Lettori ci segnalano erba alta e sacchetti di immondizia lanciati da autovetture in transito oppure adagiati da altre persone a passeggio con i cani. I residenti sono indignati: la spazzatura giace da settimane tra gli arbusti, non ancora rimossa.