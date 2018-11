Discarica a cielo aperto e totale abbandono: le foto del degrado

Le foto sono inquietanti: via degli Uffici Finanziari, nella zona orientale di Salerno, a poche centinaia di metri dallo stadio Arechi e alle porte della zona industriale, è un ricettacolo di immondizia. Insorgono i residenti e segnalano alla redazione di Salerno Today una discarica a cielo aperto, una situzione di degrado e disagio che si protrae ormai da diversi mesi.

Il danno, la tassa e la beffa

I cittadini chiedono l'intervento urgente dell'amministrazione comunale, affinché possa inviare in via degli Uffici Finanziari personale deputato alla pulizia della strada. Lamentano, inoltre, una situazione paradossale: tanta immondizia in strada nella città con la tassa sui rifiuti più alta. Se n'è parlato anche nell'ultimo Consiglio Comunale, al momento di dibattere sull'opportunità di nominare un Direttore Generale per Salerno Pulita.

Gallery