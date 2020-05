Degrado in via Urbano II e via Moscato, i cittadini: "Strade sporche e buie"

Degrado a Salerno, in via Urbano II e via Moscato. I cittadini denunciano: "Strade sporche e buie, il quartiere è terra di nessuno". Le segnalazioni si susseguono, i residenti sono indignati e inviano anche fotografie alla nostra redazione.

I dettagli

"Ci risiamo - ci scrivono - il parcheggio dietro via Urbano II è di nuovo al buio. Ci chiediamo come sia possibie riparare a metà, a scadenza: la lampadina è ancora fulminata all'altezza delle strisce pedonali di via Demetrio Moscato. Non viene garantita la sicurezza dei cittadini: a maggior ragione in questo particolare momento, è un tema che merita attenzione. Non parliamo poi della pulizia: zero assoluto, ora c'è meno gente in giro ma le strade restano sporchissime. Inoltre le auto sono parcheggiate sui marciapiedi e all'interno c'è gente che fa salotto".

Gallery