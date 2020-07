Buca in strada e pericolo incidenti: disagi e proteste in via Vicinanza

Buche e pericoli in via Giacinto Vicinanza, a Salerno. L'asfalto ha ceduto da molto tempo ma nessuno ha provveduto alla manutenzione della strada. I cittadini protestano, in pericolo gli anziani ma anche le mamme con i passeggini al seguito.

I dettagli

L'obiettivo fotografico di Guglielmo Gambardella ha fatto luce sui disagi e le criticità. Dalle crepe della strada emergono anche tubi e fili della elettricità. Sono a rischio anche gli pneumatici delle auto in transito.