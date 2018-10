Via Vinciprova, discarica a cielo aperto: insorgono i residenti

Degrado e disagi in via Vinciprova, in pieno centro cittadino. I residenti hanno inviato alcune foto alla redazione di Salerno Today. Dalle immagini si evince chiaramente lo stato di abbandono nel quale versa la strada, diventata discarica a cielo aperto. Sui marciapiedi sono stati depositati avanzi di cibo, buste contenenti indumenti, carte. I cittadini sono arrabbiati e chiedono l'intervento urgente del Comune di Salerno per restituire decoro a via Vinciprova.