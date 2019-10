Strade al buio, è la volta di Torrione: senza illuminazione via De Crescenzo e via Volontari della Libertà

Sono rimasti al buio, via Alfredo de Crescenzo e via Volonta della Libertà, a Torrione: innumerevoli le segnalazioni che ci stanno giungendo dai residenti della zona per via del guasto all'illuminazione pubblica.

Accorato, l'appello dei residenti affinchè venga ripristinato il servizio, al fine di tutelare la sicurezza del quartiere.