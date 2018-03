Code e traffico sul viadotto Gatto per i tir, la segnalazione

Caos sul Viadotto Gatto a Salerno, per la presenza di numerosi Tir che dal porto erano diretti verso l’autostrada. Come ci segnalano alcuni lettori, lunghe code si sono formate in entrambe le direzioni, specie nei pressi degli ex Caselli autostradali per la Salerno – Napoli.

L'appello

Non sono mancati, dunque, disagi per gli automobilisti sul Carmine. "Speriamo si possa trovare un'adeguata soluzione per gestire al meglio il traffico - scrivono alcuni utenti - Non è possibile che, sistematicamente, si formino code sul Viadotto a causa dei tir".