Sosta selvaggia, nel silenzio delle forze dell'ordine, in via Mauri, a Pastena. Una nostra lettrice, infatti, denuncia, attraverso un video, che in qualsiasi ora, i disagi per residenti e commercianti della zona sono notevoli.

Accorato, dunque, l'appello affinchè gli enti preposti puniscano gli incivili, mettendo fine all'odiosa usanza del parcheggio selvaggio.

