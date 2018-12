Lampioni spenti di notte ed accesi di giorno: la videosegnalazione

Alcuni giorni fa abbiamo trattato dell'illuminazione non funzionante in via XX settembre segnalataci da un nostro lettore. Il vero paradosso, però, è che se di notte i lampioni non sempre funzionano, di giorno, gli stessi, sono accessi, come nel caso di ieri, sprecando preziosa corrente elettrica. E' il caso di ieri quando lo stesso lettore ci ha inviato il video in questione dove si vedono i lampioni accesi in pieno giorno. Si chiede, quindi, il ripristino dell'ìlluminazione pubblica negli orari serali e notturni.