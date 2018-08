Violenza su disabili: lesivo per la dignità umana

Episodi di violenza,come quello verificatosi ai danni di una quattordicenne autistica e altre ragazze disabili da parte del proprio fisioterapista,non possono passare inosservati. É doveroso parlarne,per far si non si verifichino piú. Tutto ciò é vergognoso! Lavorare con persone affette da disabilità,significa mettere in campo umanità e professionalità,non trattare queste ultime come fossero bambole con le quali giocare e divertirsi,semplicemente perché prive della possibilità di difendersi. Occorre ripristinare il senso civico e controllare maggiormente le strutture,tramite sistemi di sorveglianza. É inoltre necessario un inasprimento della pena per chi commette atti tanto vili,cosi da non permettere che ritornino a lavoro poco tempo dopo,come se non avessero fatto nulla. Abusare di persone con disabilità é fortemente lesivo contro la dignità umana. Non permettiamolo,ma evitiamo che si verifichi ancora. Anna Adamo Garante Provinciale per la Disabilità CAD