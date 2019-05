Piaggine: ripristinato il sentiero che porta al monte Cervati

Lo storico sentiero utilizzato dalla popolazione locale per raggiungere il Monte Cervati è stato ripristinato e verrà inaugurato mercoledì 22 maggio 2019 alle ore 11 dal ponte sul fiume Calore a Piaggine. Saranno presenti all’inaugurazione Angelo Rizzo, Presidente della Comunità Montana Calore Salernitano, Guglielmo Vairo, sindaco di Piaggine e Andrea Scagano, Presidente del CAI Montano Antilia.

Il "Sentiero Cervati"

Il Sentiero Cervati veniva utilizzato fino a un decennio fa per salire sul Monte Cervati partendo dal centro abitato di Piaggine. Dopo il lavoro prezioso e accurato svolto negli ultimi sei mesi dalle squadre della Comunità Montana Calore Salernitano, l’amministrazione comunale, in collaborazione con il Club Alpino Italiano di Montano Antilia, riaprirà il sentiero che dal ponte ha sempre consentito alla popolazione locale di raggiungere agevolmente la montagna, proseguendo per il Piano di Roti, attraversando la Festola e salendo poi fino alla Nevera prossima alla vetta del Monte Cervati. Un percorso che consentirà finalmente ai turisti, agli escursionisti e agli appassionati di trekking montano di raggiungere la vetta più alta della Campania iniziando una delle passeggiate più belle e affascinanti del nostro territorio direttamente dal centro di Piaggine. Questo tracciato rientrerà nella rete sentieristica ufficiale del Parco Nazionale Cilento Vallo di Diano e Alburni, nella nuova cartografia CAI dedicata al Monte Cervati e sarà parte del Sentiero Italia, il trekking più lungo del mondo che, attraversando la penisola italiana per circa 6600 km, passerà anche sul Monte Cervati con il punto sosta più alto della Regione Campania.