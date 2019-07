Curiosità: Aguero in vacanza in Costiera Amalfitana

Sergio Aguero è in vacanza in Costiera Amalfitana: l'attaccante del Manchester City e della nazionale Argentina, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto in barca con alle spalle la splendida vista di Positano.

Le tappe

Dopo essere stato ospite del ristorante Lo Scoglio di Massa Lubrense El Kun ha immortalato nelle storie instagram la spiaggia di Nerano ed i Faraglioni di Capri per, poi, pubblicare la foto di Positano dimostrando particolare apprezzamento per questo viaggio nella nostra fantastica regione.