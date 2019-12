"No Mozziconi a terra", anche il sindaco di Pellezzano aderisce alla campagna di Striscia la Notizia

Anche il sindaco di Pellezzano Francesco Morra aderisce alla campagna "No Mozziconi a terra" lanciata da Striscia la Notizia. Il progetto del tg satirico in onda su Mediaset, mira a sensibilizzare la comunità contro il diffuso malcostume di gettare per strada uno dei rifiuti più inquinanti al mondo.

Gli inviati di Striscia, dunque, hanno chiesto ai sindaci d’Italia di firmare un accordo che li impegni ufficialmente ad applicare la normativa e a comunicarne i risultati ai cittadini. E, come riporta Zerottonove, adesso anche il sindaco Morra ha accettato.