"Sniper man", il nuovo ep in free download del rapper the Sniper Aka Ticsnip

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Torna sulla scena il rapper The Sniper aka Ticsnip con un nuovo EP: “Sniper Man”. Dissociato fra due personalità, Ticsnip (quella più aggressiva) e The Sniper (suo lato più cupo e riflessivo), il rapper torna oggi con un lavoro dove i suoi due pseudonimi si scontrano, sebbene sia Ticsnip a prevalere: «In “Sniper Man”, ad avere maggiore voce è il mio lato più cattivo e pungente, Ticsnip, da sempre in contrapposizione a The Sniper (presente solo nella traccia “Samurap”). In uno dei brani, “Ticsnip VS The Sniper”, le due personalità arriveranno addirittura a scontrarsi. Ho cercato di mettere in atto questo conflitto soprattutto grazie alle strumentali, pesanti e adrenaliniche, capaci di resuscitare il mio lato più nascosto». A dare manforte a The Sniper aka Ticsnip, sotto forma di featuring, vari artisti quali Rosario Molesto, Novanta, Dan Trickz e 100 Bronx: «Rosario Molesto e Novanta hanno partecipato alla realizzazione di “Rap Trip”: questo brano ritrae un viaggio e loro sono tra quei compagni che vorresti per schiantarti contro il guardrail. A “Samurap”, invece, hanno partecipato Dan Trickz e 100 Bronx: questo è il brano più profondo dell’EP, e gioca su una serie di similitudini tra il bushido e la devozione che abbiamo per il rap. Dan Trickz è un samurai mancato, 100 Bronx è perfetto per rabbia e sofferenza». Distribuito da Smoka Rec, “Sniper Man” è il terzo lavoro da solista di The Sniper aka Ticsnip (dopo il mixtape “Rithm and power” e l’album “L’ombra della vita”), e quinto se si considerano il suo lavoro con la sua crew, la Only Smoke Crew (con cui pubblica l’album “Tutto & niente”) e l’EP corale “Verso la terra”, firmato come Cattivi Elementi, progetto realizzato insieme a Raptus Molesto e Virus Turbe. Le 5 tracce che compongono “Sniper Man” sono prodotte da Spash Da Klark e mixate e masterizzate da Emanuele De Vita presso il True Voice Studio. La copertina, che ritrae il rapper sotto forma di fumetto, è stata interamente disegnata dallo stesso Ticsnip, il quale si è ispirato allo stile dei fumetti americani. L’EP arriva in un momento in cui il Mondo intero sta vivendo un periodo alquanto complesso e, come per tutte le attività costrette al blocco, anche la produzione definitiva di “Sniper Man” ha avuto qualche intoppo, senza però fermare il lavoro di The Sniper aka Ticsnip il quale, in tutta risposta, ha deciso di rilasciarlo in free download: «Doveva essere girato anche un video di lancio, ma viste le problematiche e le misure di contenimento relative all’emergenza coronavirus, non è stato possibile. Proprio per questo motivo l’EP sarà disponibile soltanto sulle piattaforme digitali e non verrà stampato in copia fisica. Su Bandcamp e Soundcloud sarà messo in free download, a disposizione di chiunque voglia scaricarlo gratuitamente. Il motivo di questa scelta è dovuto alla volontà di lanciare un messaggio: può accadere di tutto, ma l’arte sarà sempre libera e a disposizione di tutti».