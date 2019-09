Regionali: secondo i sondaggi De Luca sarebbe in pole position

Vincenzo De Luca sarebbe in pole position per coprire nuovamente la carica di Governatore della Regione Campania anche nel prossimo quinquennio. A renderlo noto è un sondaggio Winpoll Arcadia realizzato per Il Mattino che vede l'attuale presidente ed ex sindaco di Salerno in vantaggio con il 37% delle preferenze.

I principali candidati

A contendere a De Luca il più alto scranno regionale ci sarebbero il sindaco di Napoli Luigi De Magistris (28,5%), la salernitana Mara Carfagna (Forza Italia 16,9%), il ministro Sergio Costa (Movimento 5 Stelle 7,9%), la consigliera regionale Valeria Ciarambino (Movimento 5 Stelle 5,2%) ed il parlamentare ed ex presidente della provincia Edmondo Cirielli (Fratelli d'Italia 4,5%) di recente lanciato per la candidatura in Regione.

Il gradimento

L'opinione sull'operato di De Luca in questo mandato elettorale, invece, spacca a metà i cittadini interpellati da Winpoll Arcadia: il 44% degli elettori vede positiva o molto positiva l'esperienza di De Luca in Regione mentre il 44% la vede negativa.