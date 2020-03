Covid-19, sospende il pagamento dell'affitto per gli inquilini in difficoltà: il bel gesto di una cittadina di Baronissi

C'è chi specula su igienizzanti e mascherine e chi volta lo sguardo di fronte ai problemi economici che stanno affliggendo i lavoratori o gli inquilini poco abbienti, in questa emergenza sanitaria. Ma c'è anche chi antepone l'umanità agli interessi economici e decide di sospendere il pagamento del canone mensile per alcuni giovani in difficoltà: è il caso della signora F.N., di Baronissi, che, conoscendo la situazione difficile vissuta da alcuni inquilini residenti in un appartamento di sua proprietà, ha deciso, a marzo, di non far versare loro la quota concordata.

La motivazione

"Preferisco usino i soldi dell'affitto per provvedere alla spesa e mangiare: non me la sento di far pagare il canone mensile a ragazzi in difficoltà che, per via dell'emergenza, al momento non possono lavorare, con tutti gli svantaggi economici del caso", ha detto la proprietaria dell'immobile. Un gesto, il suo, di cui gli inquilini in questione le saranno per sempre grati e che rappresenta un esempio virtuoso per tanti, in questo delicato momento storico.