Sosta selvaggia a Pastena: la segnalazione

Continuano ad arrivarci segnalazioni riguardanti la sosta selvaggia a Salerno. Questa volta la strada interessata è via Mauri a Pastena dove, molto spesso, gli abitanti della zona sono costretti a fare un percorso ad ostacoli per attraversare la carreggiata a causa degli automobilisti che lasciano le proprie auto in sosta sulle strisce pedonali. "Cosa bisogna succedere per far intervenire la Polizia Municipale?": si chiede il lettore che ci ha segnalato la situazione auspicando che le autorità intervengano per porre fine ad una delle abitudini più fastidiose di alcuni automobilisti incivili.

