Covid-19, spesa in ordine alfabetico: il pioniere del metodo è un sindaco del salernitano

E' del salernitano, il primo sindaco italiano che ha disposto la spesa in ordine alfabetico, per contenere il contagio da Covid-19. Si tratta di Cosimo Ferraioli, primo cittadino di Angri che è stato il pioniere del metodo anti-assembramento da adottare per evitare la calca e la folla nei market: la sua ordinanza risale al 22 marzo ed è stata d'esempio, nelle settimane successive, per numerosi suoi colleghi del Bel Paese.

La curiosità

A dedicare un servizio alla sua disposizione, è stata nei giorni scorsi anche La7, in un servizio in cui il sindaco ha assicurato la buona riuscita del metodo. Ad adottare la spesa in ordine alfabetico, a seguire, sono stati i primi cittadini di Acquaviva delle Fonti, Ribera, Ercolano, Castronno, Cologno Monzese, solo per citarne alcuni. Intanto, il Comune di Angri ha dedicato anche un sito alla singolare misura di precauzione, dal quale è possibile trarre ogni informazione utile (Spesangri.it ndr).

Turnazione anche per l'accesso ai tabacchi

Di oggi, inoltre, una nuova ordinanza a firma del sindaco Ferraioli: dal 7 al 19 aprile, anche l'accesso e gli acquisti ai tabacchi seguiranno la turnazione alfabetica. Non è consentito, in particolare, usare più di una lettera presente all'interno dello stesso nucleo familiare. Nuova misura, questa, per tutelare la salute pubblica dei cittadini del comune di Angri, dove si contano, ad oggi, 19 contagi.