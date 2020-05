Curiosità, bimbo salernitano va al Carrefour per dire il suo "grazie" per la Spesa SoSpesa

Si è recato personalmente da Carlo Donesi, direttore del Carrefour di Pastena, un bimbo salernitano tra i fruitori della Spesa SoSpesa, l'iniziativa ideata e curata dalla cooperativa sociale Galahad con il patrocinio del Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno guidato dall'assessore Nino Savastano e in collaborazione con il Nucleo Comunale della Protezione Civile cittadino. Il bambino e la sua famiglia, infatti, contano sui pacchi donati dai clienti generosi del market di via Posidonia: il piccolo ha inteso dire il suo "grazie" al direttore che ha aderito all'iniziativa insieme ad altri 31 esercizi commerciali di beni alimentari. "Grazie a te per essere così come sei, piccolo amico, con l'augurio di non perdere mai la tua gentilezza d'animo", hanno commentato dalla cooperativa sociale Galahad che ha colto l'occasione anche per rinnovare il rigraziamento per la sensibilità mostrata al direttore del Carrefour, Donesi, e a tutti gli altri esercenti aderenti alla Spesa SoSpesa.

L'appello

Prosegue, intanto, la Spesa SoSpesa: importante che il carrello, pur non stracolmo come il periodo di lancio iniziale della raccolta, non resti mai vuoto, proprio per aiutare le tante famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 che, seppur giunta alla Fase 2, continua a mettere in crisi innumerevoli salernitani. Chiunque volesse contribuire, dunque, può recarsi in uno dei 32 supermercati aderenti, acquistando e lasciando nel carrello dedicato, vicino alle casse, prodotti conservabili (pasta, olio, pelati, latte a lunga conservazione, biscotti o altro ancora) da destinare a chi ha bisogno. Le persone che necessitano di aiuto, dal canto loro, dopo aver effettuato un piccolo acquisto, potranno prelevare liberamente da 1 a 3 prodotti nel carrello, senza esibire documentazione e senza mediatori.

L'elenco dei market e negozi alimentari salernitani aderenti:

1.Carrefour Market Salerno 2 - via Posidonia, 132

2. Carrefour Market - via San Leonardo 120 Traversa Migliaro, 18

3. Supermercato Carrefour Express - piazza Sant’Agostino 27/28

4. Supermercato Etè - via Paolo de Granita 11

5. ReStore Supermercato Cash and Carry Dettaglio e Ingrosso- via Pandolfina Fasanella, 23

6. Autuori Surgelati- viale Antonio Gramsci, 73

7. Todis Supermercato Salerno- via Roberto Volpe

8. Sigma - via Manganario 27

9. Conad City- via irno 29/33

10. Salumeria di Cuoco Assunta - via Nizza 142

11. MD Discount - via San Leonardo 236

12. L’arte della frutta- via Indipendenza 26

13. Minimarket Da Nello - via Brignano Inferiore 98

14. Cremeria “Antonio” di Cantarella Antonio - piazza Matteo Luciani 6/7

15. Alimentari De Maio Luisa - via Carmine 81

16. Conad Superstore - via delle Calabrie 4

17. Conad - via Volontari della Libertà 45

18. Iacovazzo Punti vendita diretti a Salerno - via Zanotti Bianco 65, Pastena / via Robertelli 36, Torrione

19. Surgelati Piazza Malta di Forte Domenico - Piazza XXIV Maggio, 16/bis

20. Conad City - Via Ogliara, 125,

21. Maxi Sidis - via Valerio Laspro, 58

22. Gran Risparmio - via Fratelli Del Mastro, 14

23. Il sapore della frutta di Luca Cafaro - via fiume 126, Mariconda

24. Surgelati Venditti - via Santa Margherita 21, Pastena

25.Salumeria Salernitana - via Bernardo Gaeta 6

26.Conad City - piazza Portarotese 12

27.Decò 5020 Elle.Di.Effe. S.r.l. - Via Vernieri 17

28.Amatè Salerno (prodotti biologici)- via Rocco Cocchia 161

29. Cavalieri Ettore Cremeria - via Baratta Silvio 101

30. Wein Haus- via Michele Vernieri N.38B

31. Pescheria A' licella - via Michele Vernieri 36/B

32.Negozio Enzo (detersivi, casalinghi e profumeria)- via Posidonia 245

Per ulteriori informazioni: Galahadsalerno@hotmail.it