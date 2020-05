Covid-19 e solidarietà, la Spesa SoSpesa continua in 10 negozi salernitani

Orgogliosi della "traccia" concreta lasciata dalla Spesa SoSpesa, i volontari della cooperativa sociale Galahad di Salerno. La crisi, infatti, per molte famiglie, è purtroppo ancora in corso e in qualche caso è addirittura appena iniziata, dopo il lockdown degli ultimi mesi. Motivo, quest'ultimo, per cui Galahad ha invitato i 32 negozi aderenti a proseguire autonomamente con la buona pratica acquisita durante l'esperienza solidale dell'emergenza, facendola propria e "modificandola" rispetto alle proprie possibilità di gestione, sull’esempio dello storico "caffè sospeso" che tanti bar offrono senza supporti o coordinamenti esterni.

L'adesione

Dieci gli esercizi commerciale che hanno accettato la proposta dei volontari, sui 32 che hanno aderito al progetto patrocinato dalle Politiche Sociali del Comune guidate dall'assessore Nino Savastano ed in collaborazione con il Nucleo Comunale della Protezione Civile di Salerno.

Ecco gli esercizi che porteranno avanti autonomamente, in via sperimentale, la Spesa SoSpesa:

• Carrefour Market Salerno 2 - via Posidonia, 132

• Carrefour Market - via San Leonardo 120 Traversa Migliaro, 18

• Supermercato Carrefour Express - piazza Sant’Agostino 27/28

• Supermercato Etè - via Paolo de Granita 11

• ReStore Supermercato Cash and Carry Dettaglio e Ingrosso- via Pandolfina Fasanella, 23

• Conad City- via irno 29/33

• Minimarket Da Nello - via Brignano Inferiore 98

• Conad - via Volontari della Libertà 45

• Maxi Sidis - via Valerio Laspro, 58

• Amatè Salerno (prodotti biologici)- via Rocco Cocchia 161

