Sportello legale gratuito della Caritas: l'elogio dei lettori all'avvocato La Torraca

Umanità, professionalità e competenza: è sincero ed unitario, l'elogio per lo sportello legale della Caritas diocesana Salerno – Campagna – Acerno di via Bastioni, guidata dal direttore don Marco Russo. Diversi, infatti, gli utenti che hanno raccontato del prezioso sostegno giuridico ricevuto dal responsabile dello sportello, l'avvocato Alessandro La Torraca.

Il servizio

Tutte le mattine dei giorni dispari, dunque, lo “Sportello” offre consulenza legale gratuita a persone in difficoltà, con un'attenzione particolare per gli immigrati e le loro famiglie e per le situazioni umane più delicate e vulnerabili, grazie ad una approfondita conoscenza della legislazione italiana in materia, e delle norme dell’U.E., internazionali e sovranazionali. Un servizio essenziale, per quanti hanno necessità di un consulto legale, pur non avendone possibilità. Lo sportello legale, va ricordato, rientra nel vasto di servizi offerto dalla Caritas Diocesana a chi è nel bisogno.