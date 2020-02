Stash e la fidanzata in Costiera Amalfitana per San Valentino

Un weekend d’amore in Costiera Amalfitana. E’ quello appena trascorso, in occasione di San Valentino, da Antonio Stash Fiordispino (conosciuto dal pubblico come Stash), leader della band The Kolors che, nel 2015, vinse la quattordicesima edizione del programma “Amici” condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

La curiosità

Il giovane cantante ha pubblicato diverse foto sui social anche se lui non appare. Ovviamente la sua presenza, in compagnia della fidanzata, tra Amalfi (dove ha soggiornato) e Maiori (dove sabato sera ha cenato presso la Torre Normanna), non è passata inosservata.