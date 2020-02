Bologna: la statua commemorativa di Lucio Dalla è di un artista pollese

Ci sarà un po' di Polla in piazza Cavour a Bologna. Il 4 marzo, infatti, nella piazza bolognese sarà inaugurata la statua commemorativa del compianto Lucio Dalla realizzata da Antonello Paladino, nato a Polla nel '79 e diplomatosi al liceo artistico Carlo Levi di Teggiano.

La statua

Dopo il diploma, Paladino, si è specializzato presso l'Accademia di Belle Arti di Bologna diplomandosi in scultura nel 2006. La statua, che rappresenta Lucio Dalla seduto su una panchina, è stata realizzata in collaborazione con Simona Ragazzi per Lino Zaccanti, cugino del cantautore bolognese, che la ha donata alla città. L'inaugurazione, naturalmente, è prevista per il 4 marzo, titolo della celebre canzone di Dalla e giorno della sua nascita.