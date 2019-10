Fonderie Pisano: De Magistris a sostegno della campagna #stopfonderiepisano

Anche Luigi De Magistris, sindaco della Città Metropolitana di Napoli e leader di Dema ha deciso di sostenere la campagna Fonderie Pisano stai uccidendo la nostra aria #stopfonderiapisano.

Le motivazioni

"De Magistris, dopo aver partecipato ad un convegno sull'ambiente organizzato a Salerno nei mesi scorsi e dopo aver analizzato il dossier fornito dal comitato Associazione Salute e Vita, dove si raccontano e si elencano con documenti allegati tutto ciò che stiamo subendo da decenni, dall'avvelenamento dell'aria al pericolo esiziale certificato nel 2018 dall’ARPAC, ha deciso di fornirci il suo sostegno - hanno spiegato da Salute e Vita - Con questo gesto simbolico ha espresso tutta la sua solidarietà alla popolazione di Salerno, Baronissi, Pellezzano e anche agli stessi lavoratori, che, come abbiamo sempre detto, sono l’altra faccia della stessa medaglia, vittime come i cittadini di questa paradossale situazione che vede uno stabilimento incompatibile con il contesto urbano dove insiste e che dal del 2015 ha messo in pericolo l'aria che respiriamo, l'ambiente e la vita delle persone. Per questo ribadiamo che è necessario che lo stabilimento venga immediatamente fermato. Se realmente poi c'è la volontà della proprietà di delocalizzare garantendo il livello occupazionale l'eventuale scelta deve essere accompagnato dalle Istituzioni. Il nostro comitato - hanno concluso - difenderà sempre la vita e la salute dei cittadini e dei lavoratori, ma c'è una sola certezza in questa vicenda scandalosa, che vede le istituzioni troppo spesso silenti e in alcuni casi complici, ed è che lo stabilimento di Fratte va immediatamente fermato".