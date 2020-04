"Storie in quarantena": la raccolta della Pro Loco di Baronissi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Una RACCOLTA di lettere, storie, poesie, disegni, fotografie della nostra Baronissi, nate dall'esperienza della quarantena forzata a cui ci costringe l'emergenza sanitaria in atto, allo scopo di “creare memoria”. Il tutto verrà raccolto in un libro collettivo! Condividi con noi la tua storia inviando una mail a prolocodibaronissi@gmail.com

Le emozioni e i pensieri di oggi. I nostri, quelli dei nostri amici, e di tutte le persone sconosciute che, come noi, stanno vivendo tutto questo. “Storie in quarantena” diventerà un libro collettivo in cui verranno raccolti i pensieri di tutti. Chiunque abbia voglia di raccontare un episodio, chiunque abbia il desiderio di esternare le proprie riflessioni, i sogni sia con la scrittura sia con il disegno o la fotografia. “Storie in quarantena” sarà il contenitore di questi pezzi di vita così disparati, lo scrigno in grado di custodire i pensieri tutti noi.

La Pro Loco Baronissi sarà la piazza che ospiterà questi racconti.

- Puoi inviare foto, disegni, storie, poesie, e aneddoti in formato racconto scritto. Cerca, dal canto tuo, di comunicare utilizzando un linguaggio chiaro, trasparente, dando certezze e di non veicolare messaggi generici.

- Indica il tuo nome e la tua età, il cognome è facoltativo.

- Dichiara di essere cittadino di Baronissi, nonché di essere il proprietario, nonché unico e diretto responsabile dei racconti, e che autorizzi la condivisione e divulgazione della storia.

- Partecipare a “Storie in Quarantena” significa accettare che le storie vengano rese pubbliche, raccolte in un libro collettivo, così da essere lette da quante più persone possibili.

Condividi con noi la tua storia inviando una mail a prolocodibaronissi@gmail.com