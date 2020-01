Stormi di uccelli accarezzano il cielo salernitano: meraviglia sulla Tangenziale

Splendida, la foto scattata da Gerardo Scafuro, sulla Tangenziale di Salerno, qualche mattina fa. All'altezza di Sala Abbagnano, infatti, uno stormo di uccelli ha attraversato la statale, regalando un sorprendente "buongiorno" a chi si è trovato a percorrere quel tratto di strada.

La curiosità

La foto di Scafuro mostra come, per ammirare le bellezze della nostra città, non è sempre necessario raggiungere luoghi con panorami vista mare, in quanto, a volte, a Salerno, basta anche solo alzare gli occhi verso il cielo, per restare meravigliati. Tanta curiosità.