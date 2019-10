Sicurezza stradale, strisce colorate ad Agropoli: ci pensano gli studenti

Conto alla rovescia, per le strisce pedonali “creative”, ad Agropoli, come disposto dall'Amministrazione retta dal sindaco Adamo Coppola, su proposta dell’assessore alle Politiche sociali, Vanna D’Arienzo e del consigliere Giuseppe Cammarota.

Scopo dei colori che caratterizzeranno le strisce, è il rendere visibili gli attraversamenti pedonali, nei pressi di tutte le scuole cittadine comunali. A decorarle, proprio gli studenti di primo e secondo grado che saranno impegnati nella realizzazione delle strisce, in collaborazione con l’Agropoli Cilento Servizi. La parte centrale rimarrà bianca, mentre la cornice esterna sarà decorata con zebrature e tocchi originali.

Le strisce pedonali colorate sono utilizzate già in diverse zone di Italia. Saranno un sicuro aiuto, specie per i bambini e per gli anziani all’atto di attraversare, ma anche per coloro che sono alla guida dei veicoli, che non potranno fare a mano di notare la presenza della segnaletica orizzontale.

Diamo un tocco di colore alla città ed anche un importante strumento per la sicurezza dei pedoni.