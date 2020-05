De Luca e il "Vespone" di Striscia la Notizia: l'intervista satirica

Sorrisi e ironia, giovedì sera, su Striscia La Notizia. "Il nostro Vespone ha intervistato in esclusiva il governatore della Campania Vincenzo De Luca, che si è distinto per il suo approccio alla pandemia ed è diventato idolo dei social", si legge sul servizio del tg satirico di Mediaset che, estrapolando battute e frasi pronunciate dal De Luca originale, ha costruito un'intervista condotta dal "falso Vespa" per far divertire gli spettatori.

L'intervista satirica

Alla domanda sulla possibilità di candidarsi a Premier e sulle sue intenzioni politiche, il Governatore, soprannominato "lo sceriffo che non perdona", ha risposto: "Fare le zeppole di San Giuseppe", mentre in merito al giudizio sui tre governatori che si sono distinti come lui in questa emergenza, alias Bonaccini, Rossi e Emiliano, De Luca ha detto che "sono 3 mezze pippe". E circa la non riapertura della Campania, posizione diversa rispetto a quella di altre regioni i cui presidenti appaiono "in armonia", De Luca ha risposto "si abbracciano come Giuda, ognuno vorrebbe accoltellare alla schiena l'altro, ma in pubblico baci e abbracci: che vi possano ammazzare", e, ancora, sulle proposte del ministro Gualtieri, l'intervistato ha parlato di imbecillità totale. Infine, alla domanda su "che fine abbia fatto l'ultimo suo sfidante politico alle elezioni", la risposta estratta è stata: "E' stato fucilato". Risate.